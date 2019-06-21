Бекхем з футболкою Манчестер Сіті: тепер ви бачили все – розіграш дня

Легенда Манчестер Юнайтед Девід Бекхем став жертвою "жорстокого" розіграшу.

Девід Бекхем віддав "червоним дияволам" 12 років кар'єри і завжди наголошував на своїй відданості клубу, але щось пішло не так.

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Мережу підірвало фото на якому 44-річний екс-гравець позує з футболкою заклятого ворога манкуніанців – Манчестер Сіті. Більше того, на екіпіруванні вказано ім'я "Дейв", яке Девід терпіти не може. Вираз обличчя Бекхема – безцінний.

Фото опублікувала дружина "потерпілого" Вікторія Бекхем. Яка і стала ініцатором розіграшу в парі з відомим коміком Джеймсом Корденом.

Нагадаємо, МЮ та Манчестер Сіті є принциповими суперниками вже більше 100 років.

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