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Бекхем з футболкою Манчестер Сіті: тепер ви бачили все – розіграш дня

21:34 607 Читать на русском
Бекхем з футболкою Манчестер Сіті: тепер ви бачили все – розіграш дня
Девід Бекхем / Фото telegraph

Легенда Манчестер Юнайтед Девід Бекхем став жертвою "жорстокого" розіграшу.

Девід Бекхем віддав "червоним дияволам" 12 років кар'єри і завжди наголошував на своїй відданості клубу, але щось пішло не так.

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Мережу підірвало фото на якому 44-річний екс-гравець позує з футболкою заклятого ворога манкуніанців – Манчестер Сіті. Більше того, на екіпіруванні вказано ім'я "Дейв", яке Девід терпіти не може. Вираз обличчя Бекхема – безцінний.

Фото опублікувала дружина "потерпілого" Вікторія Бекхем. Яка і стала ініцатором розіграшу в парі з відомим коміком Джеймсом Корденом.

Нагадаємо, МЮ та Манчестер Сіті є принциповими суперниками вже більше 100 років.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні курйози Девід Бекхем Девід Бекхем
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