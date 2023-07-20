Півзахисник Андрес Іньєста найближчим часом переїде до США, де буде виступати в складі Інтер Маямі.

Легендарний півзахисник Андрес Іньєста, який свої зіркові часи провів у каталонській Барселоні, знову буде грати з колишніми одноклубниками.

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Як повідомляє видання Aficion Deportiva, іспанець погодився перейти в Інтер Маямі, відхиливши пропозиції Альбасете та Аль-Хіляля із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, останнім клубом Іньєсти був японський Віссел Кобе, який Андрес покинув на правах вільного агента.

За Інтер Маямі виступають Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та український захисник Сергій Кривцов.

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