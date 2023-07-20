Полузащитник Андрес Иньеста в ближайшее время переедет в США, где будет выступать в составе Интер Майами.

Легендарный полузащитник Андрес Иньеста, проведший свои звездные времена в каталонской Барселоне, снова будет играть с бывшими одноклубниками.

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Как сообщает издание Aficion Deportiva, испанец согласился перейти в Интер Майами, отклонив предложения Альбасете и Аль-Хиляля из Саудовской Аравии.

Напомним, последним клубом Иньесты был японский Виссел Кобе, который Андрес покинул на правах свободного агента.

За Интер Майами выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс и украинский защитник Сергей Кривцов.

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