Нещодавно 23-річний Бруклін покінчив із холостяцьким життям та одружився з Ніколь Пельтц, 27-річною актрисою, яка є донькою мільярдера.

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Девід подарував сину сучасну версію раритетного спорткара Jaguar XK140 зразка 1954 року. Компанія Silverstone, в якій колишній футболіст МЮ та Реала є мажоритарним акціонером, замінила двигун внутрішнього згорання на електричний. Вартість такого авто становить близько 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, на організацію та проведення весілля Бруклін з Ніколь було витрачено близько 3 млн, а батьки нареченої перерахували серйозну суму для допомоги українцям.

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