Бекхэм подарил сыну на свадьбу Jaguar за полмиллиона долларов
Знаменитый бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм сделал дорогой презент своему старшему сыну.
Недавно 23-летний Бруклин покончил с холостяцкой жизнью и женился на Николь Пельтц, 27-летней актрисе, которая является дочерью миллиардера.
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Дэвид подарил сыну современную версию раритетного спорткара Jaguar XK140 образца 1954 года. Компания Silverstone, в которой бывший футболист МЮ и Реала является мажоритарным акционером, заменила двигатель внутреннего сгорания электрическим. Стоимость такого авто составляет около 500 тысяч долларов.
Напомним, на организацию и проведение свадьбы Бруклин с Николь было потрачено около 3 млн, а родители невесты перечислили серьезную сумму для помощи украинцам.
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