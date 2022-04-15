Недавно 23-летний Бруклин покончил с холостяцкой жизнью и женился на Николь Пельтц, 27-летней актрисе, которая является дочерью миллиардера.

Сын Бекхэма женился – молодожены призвали отдать деньги на помощь Украине

Дэвид подарил сыну современную версию раритетного спорткара Jaguar XK140 образца 1954 года. Компания Silverstone, в которой бывший футболист МЮ и Реала является мажоритарным акционером, заменила двигатель внутреннего сгорания электрическим. Стоимость такого авто составляет около 500 тысяч долларов.

Напомним, на организацию и проведение свадьбы Бруклин с Николь было потрачено около 3 млн, а родители невесты перечислили серьезную сумму для помощи украинцам.