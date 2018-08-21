Бекхем отримає Нагороду президента УЄФА

Александер Чеферін вирішив вручити Нагороду президента УЄФА в 2018 році Девіду Бекхему.

"Нагорода президента УЄФА вручається за видатні досягнення, професіоналізм та зразкові особисті якості. Я вибрав Бекхема в якості лауреата 2018 роки за його роль світового посла футболу, за просування цього виду спорту", – цитує президента УЄФА Александера Чеферіна прес-служба організації.

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Нагорода президента УЄФА вручається з 1998 року, а її першим володарем став голова Європейської комісії в 1985-1995 роках Жак Делор, в 1999, 2015 і 2016 роках нагорода не вручалася. У 2017 році Чеферін вручив нагороду екс-футболісту збірної Італії Франческо Тотті.

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