toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Бекхэм получит Награду президента УЕФА

16:46 39 Читати українською
Бекхэм получит Награду президента УЕФА
Дэвид Бекхэм / фото из соцсетей

Александр Чеферин решил вручить Награду президента УЕФА в 2018 году Дэвиду Бекхэму.

"Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, профессионализм и образцовые личные качества. Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата 2018 года за его роль мирового посла футбола, за продвижение этого вида спорта", – цитирует президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.

Лучший игрок сезона УЕФА: объявлена ​​тройка претендентов

Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, а ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985-1995 годах Жак Делор, в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В 2017 году Чеферин вручил награду экс-футболисту сборной Италии Франческо Тотти.

"Перес избавился от Роналду так же, как от Бекхэма и Роналдо – я не удивлен", – Кассано о себе, Юве и Криштиану

Теги
Мир Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Александер Чеферин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
35
мин
БАТЭ
22:00
ПСВ
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук