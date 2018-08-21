Бекхэм получит Награду президента УЕФА

Александр Чеферин решил вручить Награду президента УЕФА в 2018 году Дэвиду Бекхэму.

"Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, профессионализм и образцовые личные качества. Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата 2018 года за его роль мирового посла футбола, за продвижение этого вида спорта", – цитирует президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.

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Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, а ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985-1995 годах Жак Делор, в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В 2017 году Чеферин вручил награду экс-футболисту сборной Италии Франческо Тотти.

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