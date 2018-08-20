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Найкращий гравець сезону УЄФА: оголошена трійка претендентів

17:20 510 Читать на русском
Найкращий гравець сезону УЄФА: оголошена трійка претендентів
Кріштіану Роналду / Фото: соцмережі

Кріштіану Роналду, Лука Модріч та Мохамед Салах претендують на звання найкращого гравця сезону 2017/18.

УЄФА назвав трійку найкращих футболістів за підсумками сезону 2017/18.

У шорт-ліст увійшли Кріштіану Роналду, Лука Модріч та Мохамед Салах.

У топ-10 також потрапили Антуан Грізманн, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Кевін Де Брюйне, Рафаель Варан, Еден Азар та Серхіо Рамос.

Голосування відбудеться 30 серпня у Монако.

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Теги
Головне Ліга чемпіонів Лука Модріч Лука Модріч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Мохамед Салах Мохамед Салах УЄФА
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