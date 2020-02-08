Байєр у грандіозному поєдинку перестріляв Борусію Д – 7 розкішних голів, Бундесліга в усій красі

Леверкузенці на власному полі перемогли дортмундців (4:3) у матчі 21 туру Бундесліги. Огляд дикого поєдинку читайте на "Футбол 24".

Борусія ударно розпочала друге коло Бундесліги, забивши 15 голів за три стартові матчі. Байєр також демонстрував хороший футбол, однак у попередньому турі втратив очки. На тижні команди по-різному виступили в Кубку Німеччини – Леверкузен пройшов у чвертьфінал, а Дортмунд сенсаційно вилетів від Вердера.

Байєр – Борусія Д – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Остання невдача та травма Марко Ройса спонукали тренерський штаб "джмелів" змінити схему. Люсьєн Фавр відмовився від дієвої 3-4-3, зіграв з 4 захисниками, вперше випустив у старті Емре Джана, а Юліана Брандта з опорної зони перевів на позицію "десятки". Петер Бос навпаки вибудував Байєр у формації з трьома центрбеками.

На старті зустрічі жодна з команд не мала відчутної переваги, глядачі спостерігали за пресингом і тактичною боротьбою. Борусія створювала моменти завдяки активності Джейдона Санчо, який феєрив на лівому фланзі атаки. Він намагався вивести на удар Холанда, а коли це вдалося – постріл Ерлінга потягнув голкіпер. Байєр відповів класною атакою від воротаря: Градецкі, Гавертц, Амірі, Фолланд – гол. Господарі розірвали суперника в три передачі, а Кевін впевнено відкрив рахунок.

У Борусії дуже старався Юліан Брандт, який приїхав у гості до колишньої команди. Леверкузенські вболівальники влаштували йому гарячий прийом. Кумедно, що це зіграло з ними злий жарт. Брандта закидали з трибун сміттям, тому замість нього виконувати кутовий пішов Санчо. Джейдон розкішно подав, а Матс Хуммельс титаном виграв верхову боротьбу та загнав м'яч у сітку.

Байєр знову вийшов вперед внаслідок активності Діабі – Мусса розігнав перший темп атаки, а другий темп завершив точним ударом, однак арбітри справедливо зафіксували офсайд. А от завадити голу Емре Джана не міг ніхто. Німець у дебютному матчі після повернення в Бундеслігу здалеку розрядив фантастичну гармату – м'яч влетів точнісінько в "дев'ятку"! Ге-ні-аль-но!

Джан неймовірним дальнім ударом забив дебютний гол після повернення в Бундеслігу

Наприкінці першого тайму "аптекарі" зрівняли рахунок – Кевін Фолланд оформив дубль. Розіграш кутового, подача на дальню стійку, скидка Йонатана Та в центр і потужний удар форварда прошив оборону Дортмунда. Шалені 2:2 до перерви, а після відпочинку рівень активності, агресії та напруги тільки зріс.

Борусія могла забити третій після рейду Джейдона Санчо з лівого флангу в центр. Англієць з допомогою Ашрафа Хакімі оформив ефектний гол, однак VAR скасував взяття воріт через порушення Джіо Рейни (у перерві замінив Брандта) проти Ларса Бендера далеко від м'яча. 17-річний Джіо намагався реабілітуватися потужним ударом – Лукаш Градецкі потягнув, а від його спини м'яч відлетів у стійку.

Байєр встояв, але ненадовго. Щоправда, господарі й самі мали шанс вийти вперед. Кевін Фолланд скористався помилкою "джмелів" у центрі поля та вивів Кая Гавертца на побачення з голкіпером. Молодий лідер Леверкузена все зробив правильно, але влучив у каркас воріт.

Гавертц пробачив дортмундцям, а ті взаємністю не відповіли. Бомбезний розіграш за участі Холанда, Хакімі, Санчо та Геррейро завершився результативним ударом останнього. Яка ж краса, яке ж тонке рішення Джейдона, яка спритність Ашрафа!

Втім, до розв'язки ще було далеко. На фанів Бай-Арени чекала дика кінцівка. Спершу Байєр забив з офсайду, а потім протягом хвилини провів два "законні" голи. В захисній структурі Борусії були величезні вільні зони, цим і скористалися леверкузенці. Кай Гавертц проткнув м'яч на Кевіна Фолланда, тому пробити не дозволили, але м'яч відскочив до Леона Бейлі. Холоднокровне завершення від ямайця – проміжна нічия!

А через декілька миттєвостей Байєр вирвав перемогу! Епізодична навала на ворота гостей призвела до остаточного хаосу у володіннях Романа Бюркі. Борусія відбивалася, але "аптекарі" свого досягли: п'ята Леона Бейлі, подача Дейлі Сінкгравена та удар Ларса Бендера. 4:3 – божевілля! Найкращий шанс врятувати команду Люсьєна Фавра мав Аксель Вітсель, який після кутового з метра головою не влучив у площину.

Байєр після цієї перемоги набрав 37 очок і наблизився до зони Ліги чемпіонів на відстань 2 пунктів. Борусія Д з 39 заліковими балами залишилася третьою в Бундеслізі.