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Байєр у грандіозному поєдинку перестріляв Борусію Д – 7 розкішних голів, Бундесліга в усій красі

21:24 2157 Читать на русском
Байєр у грандіозному поєдинку перестріляв Борусію Д – 7 розкішних голів, Бундесліга в усій красі

Леверкузенці на власному полі перемогли дортмундців (4:3) у матчі 21 туру Бундесліги. Огляд дикого поєдинку читайте на "Футбол 24".

20’ Кевін Фолланд
43’ Кевін Фолланд
81’ Леон Бейлі
82’ Ларс Бендер
 
Матс Хуммельс 22’
Емре Джан 33’
Рафаел Геррейро 65’
20’ Кевін Фолланд
22’ Матс Хуммельс
33’ Емре Джан
43’ Кевін Фолланд
65’ Рафаел Геррейро
81’ Леон Бейлі
82’ Ларс Бендер

Борусія ударно розпочала друге коло Бундесліги, забивши 15 голів за три стартові матчі. Байєр також демонстрував хороший футбол, однак у попередньому турі втратив очки. На тижні команди по-різному виступили в Кубку Німеччини – Леверкузен пройшов у чвертьфінал, а Дортмунд сенсаційно вилетів від Вердера.

Байєр – Борусія Д – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Остання невдача та травма Марко Ройса спонукали тренерський штаб "джмелів" змінити схему. Люсьєн Фавр відмовився від дієвої 3-4-3, зіграв з 4 захисниками, вперше випустив у старті Емре Джана, а Юліана Брандта з опорної зони перевів на позицію "десятки". Петер Бос навпаки вибудував Байєр у формації з трьома центрбеками.

На старті зустрічі жодна з команд не мала відчутної переваги, глядачі спостерігали за пресингом і тактичною боротьбою. Борусія створювала моменти завдяки активності Джейдона Санчо, який феєрив на лівому фланзі атаки. Він намагався вивести на удар Холанда, а коли це вдалося – постріл Ерлінга потягнув голкіпер. Байєр відповів класною атакою від воротаря: Градецкі, Гавертц, Амірі, Фолланд – гол. Господарі розірвали суперника в три передачі, а Кевін впевнено відкрив рахунок.

У Борусії дуже старався Юліан Брандт, який приїхав у гості до колишньої команди. Леверкузенські вболівальники влаштували йому гарячий прийом. Кумедно, що це зіграло з ними злий жарт. Брандта закидали з трибун сміттям, тому замість нього виконувати кутовий пішов Санчо. Джейдон розкішно подав, а Матс Хуммельс титаном виграв верхову боротьбу та загнав м'яч у сітку.

Байєр знову вийшов вперед внаслідок активності Діабі – Мусса розігнав перший темп атаки, а другий темп завершив точним ударом, однак арбітри справедливо зафіксували офсайд. А от завадити голу Емре Джана не міг ніхто. Німець у дебютному матчі після повернення в Бундеслігу здалеку розрядив фантастичну гармату – м'яч влетів точнісінько в "дев'ятку"! Ге-ні-аль-но!

Джан неймовірним дальнім ударом забив дебютний гол після повернення в Бундеслігу

Наприкінці першого тайму "аптекарі" зрівняли рахунок – Кевін Фолланд оформив дубль. Розіграш кутового, подача на дальню стійку, скидка Йонатана Та в центр і потужний удар форварда прошив оборону Дортмунда. Шалені 2:2 до перерви, а після відпочинку рівень активності, агресії та напруги тільки зріс.

Борусія могла забити третій після рейду Джейдона Санчо з лівого флангу в центр. Англієць з допомогою Ашрафа Хакімі оформив ефектний гол, однак VAR скасував взяття воріт через порушення Джіо Рейни (у перерві замінив Брандта) проти Ларса Бендера далеко від м'яча. 17-річний Джіо намагався реабілітуватися потужним ударом – Лукаш Градецкі потягнув, а від його спини м'яч відлетів у стійку.

Байєр встояв, але ненадовго. Щоправда, господарі й самі мали шанс вийти вперед. Кевін Фолланд скористався помилкою "джмелів" у центрі поля та вивів Кая Гавертца на побачення з голкіпером. Молодий лідер Леверкузена все зробив правильно, але влучив у каркас воріт.

Гавертц пробачив дортмундцям, а ті взаємністю не відповіли. Бомбезний розіграш за участі Холанда, Хакімі, Санчо та Геррейро завершився результативним ударом останнього. Яка ж краса, яке ж тонке рішення Джейдона, яка спритність Ашрафа!

Втім, до розв'язки ще було далеко. На фанів Бай-Арени чекала дика кінцівка. Спершу Байєр забив з офсайду, а потім протягом хвилини провів два "законні" голи. В захисній структурі Борусії були величезні вільні зони, цим і скористалися леверкузенці. Кай Гавертц проткнув м'яч на Кевіна Фолланда, тому пробити не дозволили, але м'яч відскочив до Леона Бейлі. Холоднокровне завершення від ямайця – проміжна нічия!

А через декілька миттєвостей Байєр вирвав перемогу! Епізодична навала на ворота гостей призвела до остаточного хаосу у володіннях Романа Бюркі. Борусія відбивалася, але "аптекарі" свого досягли: п'ята Леона Бейлі, подача Дейлі Сінкгравена та удар Ларса Бендера. 4:3 – божевілля! Найкращий шанс врятувати команду Люсьєна Фавра мав Аксель Вітсель, який після кутового з метра головою не влучив у площину.

Байєр після цієї перемоги набрав 37 очок і наблизився до зони Ліги чемпіонів на відстань 2 пунктів. Борусія Д з 39 заліковими балами залишилася третьою в Бундеслізі.

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