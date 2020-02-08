Байер в грандиозном поединке перестрелял Боруссию Д – 7 роскошных голов, Бундеслига во всей красе

Леверкузенцы на своем поле победили дортмундцев (4:3) в матче 21 тура Бундеслиги. Обзор дикого поединка читайте на "Футбол 24".

Боруссия ударно начала второй круг Бундеслиги, забив 15 голов за три стартовых матча. Байер также демонстрировал хороший футбол, однако в предыдущем туре потерял очки. На неделе команды по-разному выступили в Кубке Германии – Леверкузен прошел в четвертьфинал, а Дортмунд сенсационно вылетел от Вердера.

Байер – Боруссия Д – 4:3 – видео голов и обзор матча

Последняя неудача и травма Марко Ройса побудили тренерский штаб "шмелей" изменить схему. Люсьен Фавр отказался от действенной 3-4-3, сыграл с 4 защитниками, впервые выпустил в старте Эмре Джана, а Юлиана Брандта из опорной зоны перевел на позицию "десятки". Петер Босс наоборот выстроил Байер в формации с тремя центрбеками.

На старте встречи ни одна из команд не имела ощутимого преимущества, зрители наблюдали за прессингом и тактической борьбой. Боруссия создавала моменты благодаря активности Джейдона Санчо, который феерил на левом фланге атаки. Он пытался вывести на удар Холанда, а когда это удалось – выстрел Эрлинга потянул голкипер. Байер ответил классной атакой от вратаря: Градецки, Хавертц, Амири, Фолланд – гол. Хозяева разорвали соперника в три передачи, а Кевин уверенно открыл счет.

В Боруссии очень старался Юлиан Брандт, приехавший в гости к бывшей команде. Леверкузенские болельщики устроили ему горячий прием. Забавно, что это сыграло с ними злую шутку. Брандта забросали с трибун мусором, поэтому вместо него выполнять угловой пошел Санчо. Джейдон роскошно подал, а Матс Хуммельс титаном выиграл верховую борьбу и загнал мяч в сетку.

Байер вышел вперед в результате активности Диаби – Мусса разогнал первый темп атаки, а второй темп завершил точным ударом, однако арбитры справедливо зафиксировали офсайд. А вот помешать голу Эмре Джана не мог никто. Немец в дебютном матче после возвращения в Бундеслигу издалека разрядил фантастическую пушку – мяч влетел точно в "девятку"! Ге-ни-аль-но!

Джан невероятным дальним ударом забил дебютный гол после возвращения в Бундеслигу

В конце первого тайма "аптекари" сравняли счет – Кевин Фолланд оформил дубль. Розыгрыш углового, подача на дальнюю штангу, скидка Йонатана Та в центр и мощный удар форварда прошил оборону Дортмунда. Безумные 2:2 к перерыву, а после отдыха уровень активности, агрессии и напряжения только возрос.

Боруссия могла забить третий после рейда Джейдона Санчо с левого фланга в центр. Англичанин с помощью Ашрафа Хакими оформил эффектный гол, однако VAR отменил взятие ворот из-за нарушения Джио Рейны (в перерыве заменил Брандта) против Ларса Бендера далеко от мяча. 17-летний Джио пытался реабилитироваться мощным ударом – Лукаш Градецки потянул, а от его спины мяч отлетел в штангу.

Байер устоял, но ненадолго. Правда, хозяева и сами имели шанс выйти вперед. Кевин Фолланд воспользовался ошибкой "шмелей" в центре поля и вывел Кая Хавертца на свидание с голкипером. Молодой лидер Леверкузена все сделал правильно, но попал в каркас ворот.

Хавертц простил дортмундцам, а те взаимностью не ответили. Космический розыгрыш с участием Холанда, Хакими, Санчо и Геррейро завершился результативным ударом последнего. Какая красота, какое тонкое решение Джейдона, какая скорость Ашрафа!

Впрочем, до развязки еще далеко. Фанов Бай-Арены ждала дикая концовка. Сначала Байер забил из офсайда, а затем в течение минуты провел два "законных" гола. В защитной структуре Боруссии были огромные свободные зоны, этим и воспользовались леверкузенцы. Кай Хавертц проткнул мяч на Кевина Фолланда, ему пробить не позволили, но мяч отскочил к Леону Бэйли. Хладнокровное завершение от ямайца – промежуточная ничья!

А через несколько мгновений Байер вырвал победу! Эпизодический навал на ворота гостей привел к окончательному хаосу во владениях Романа Бюрки. Боруссия отбивалась, но "аптекари" своего добились: пята Леона Бэйли, подача Дэйли Синкгравена и удар Ларса Бендера. 4:3 – безумие! Лучший шанс спасти команду Люсьена Фавра имел Аксель Витсель, который после углового с метра головой не попал в створ.

Байер после этой победы набрал 37 очков и приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние 2 пунктов. Боруссия Д с 39 зачетными баллами осталась третьей в Бундеслиге.