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Байер в грандиозном поединке перестрелял Боруссию Д – 7 роскошных голов, Бундеслига во всей красе

21:30 98 Читати українською
Байер в грандиозном поединке перестрелял Боруссию Д – 7 роскошных голов, Бундеслига во всей красе

Леверкузенцы на своем поле победили дортмундцев (4:3) в матче 21 тура Бундеслиги. Обзор дикого поединка читайте на "Футбол 24".

20’ Кевин Фолланд
43’ Кевин Фолланд
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер
 
Матс Хуммельс 22’
Эмре Джан 33’
Рафаэл Геррейро 65’
20’ Кевин Фолланд
22’ Матс Хуммельс
33’ Эмре Джан
43’ Кевин Фолланд
65’ Рафаэл Геррейро
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер

Боруссия ударно начала второй круг Бундеслиги, забив 15 голов за три стартовых матча. Байер также демонстрировал хороший футбол, однако в предыдущем туре потерял очки. На неделе команды по-разному выступили в Кубке Германии – Леверкузен прошел в четвертьфинал, а Дортмунд сенсационно вылетел от Вердера.

Байер – Боруссия Д – 4:3 – видео голов и обзор матча

Последняя неудача и травма Марко Ройса побудили тренерский штаб "шмелей" изменить схему. Люсьен Фавр отказался от действенной 3-4-3, сыграл с 4 защитниками, впервые выпустил в старте Эмре Джана, а Юлиана Брандта из опорной зоны перевел на позицию "десятки". Петер Босс наоборот выстроил Байер в формации с тремя центрбеками.

На старте встречи ни одна из команд не имела ощутимого преимущества, зрители наблюдали за прессингом и тактической борьбой. Боруссия создавала моменты благодаря активности Джейдона Санчо, который феерил на левом фланге атаки. Он пытался вывести на удар Холанда, а когда это удалось – выстрел Эрлинга потянул голкипер. Байер ответил классной атакой от вратаря: Градецки, Хавертц, Амири, Фолланд – гол. Хозяева разорвали соперника в три передачи, а Кевин уверенно открыл счет.

В Боруссии очень старался Юлиан Брандт, приехавший в гости к бывшей команде. Леверкузенские болельщики устроили ему горячий прием. Забавно, что это сыграло с ними злую шутку. Брандта забросали с трибун мусором, поэтому вместо него выполнять угловой пошел Санчо. Джейдон роскошно подал, а Матс Хуммельс титаном выиграл верховую борьбу и загнал мяч в сетку.

Байер вышел вперед в результате активности Диаби – Мусса разогнал первый темп атаки, а второй темп завершил точным ударом, однако арбитры справедливо зафиксировали офсайд. А вот помешать голу Эмре Джана не мог никто. Немец в дебютном матче после возвращения в Бундеслигу издалека разрядил фантастическую пушку – мяч влетел точно в "девятку"! Ге-ни-аль-но!

Джан невероятным дальним ударом забил дебютный гол после возвращения в Бундеслигу

В конце первого тайма "аптекари" сравняли счет – Кевин Фолланд оформил дубль. Розыгрыш углового, подача на дальнюю штангу, скидка Йонатана Та в центр и мощный удар форварда прошил оборону Дортмунда. Безумные 2:2 к перерыву, а после отдыха уровень активности, агрессии и напряжения только возрос.

Боруссия могла забить третий после рейда Джейдона Санчо с левого фланга в центр. Англичанин с помощью Ашрафа Хакими оформил эффектный гол, однако VAR отменил взятие ворот из-за нарушения Джио Рейны (в перерыве заменил Брандта) против Ларса Бендера далеко от мяча. 17-летний Джио пытался реабилитироваться мощным ударом – Лукаш Градецки потянул, а от его спины мяч отлетел в штангу.

Байер устоял, но ненадолго. Правда, хозяева и сами имели шанс выйти вперед. Кевин Фолланд воспользовался ошибкой "шмелей" в центре поля и вывел Кая Хавертца на свидание с голкипером. Молодой лидер Леверкузена все сделал правильно, но попал в каркас ворот.

Хавертц простил дортмундцам, а те взаимностью не ответили. Космический розыгрыш с участием Холанда, Хакими, Санчо и Геррейро завершился результативным ударом последнего. Какая красота, какое тонкое решение Джейдона, какая скорость Ашрафа!

Впрочем, до развязки еще далеко. Фанов Бай-Арены ждала дикая концовка. Сначала Байер забил из офсайда, а затем в течение минуты провел два "законных" гола. В защитной структуре Боруссии были огромные свободные зоны, этим и воспользовались леверкузенцы. Кай Хавертц проткнул мяч на Кевина Фолланда, ему пробить не позволили, но мяч отскочил к Леону Бэйли. Хладнокровное завершение от ямайца – промежуточная ничья!

А через несколько мгновений Байер вырвал победу! Эпизодический навал на ворота гостей привел к окончательному хаосу во владениях Романа Бюрки. Боруссия отбивалась, но "аптекари" своего добились: пята Леона Бэйли, подача Дэйли Синкгравена и удар Ларса Бендера. 4:3 – безумие! Лучший шанс спасти команду Люсьена Фавра имел Аксель Витсель, который после углового с метра головой не попал в створ.

Байер после этой победы набрал 37 очков и приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние 2 пунктов. Боруссия Д с 39 зачетными баллами осталась третьей в Бундеслиге.

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