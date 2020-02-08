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Байєр – Борусія Д – 4:3 – відео голів та огляд матчу

22:07 461 Читать на русском
Байєр – Борусія Д – 4:3 – відео голів та огляд матчу
Байєр – Борусія Д – відео голів та огляд матчу

У 21 турі Бундесліги Байєр на власному полі обіграв дортмундську Борусію. Дивіться відео голів та огляд матчу Байєр – Борусія Д.

20’ Кевін Фолланд
43’ Кевін Фолланд
81’ Леон Бейлі
82’ Ларс Бендер
 
Матс Хуммельс 22’
Емре Джан 33’
Рафаел Геррейро 65’
20’ Кевін Фолланд
22’ Матс Хуммельс
33’ Емре Джан
43’ Кевін Фолланд
65’ Рафаел Геррейро
81’ Леон Бейлі
82’ Ларс Бендер

Господарі відкрили рахунок на 20 хвилині – Кевін Фолланд втік від опікуна і розібрався з Буркі. Гості відповіли голами Хуммельса і Джана. Гол новачка Борусії вийшов особливо ефектним – він вразив ворота Байєра неймовірним ударом з 30 метрів. Наприкінці першого тайму Фолланд оформив дубль, завершивши затяжну атаку своєї команди.

Джан неймовірним дальнім ударом забив дебютний гол після повернення в Бундеслігу

На 64 хвилині контратака "джмелів" завершилася голом Геррейро після результативної передачі Хакімі. Але Байєр видав ударну кінцівку і вирвав перемогу. На 81 хвилині Бейлі залишився без опіки у чужому штрафному і класним обвідним ударом зрівняв рахунок, а вже через хвилину Ларс Бендер забив вирішальний гол у матчі.

Байєр у грандіозному поєдинку перестріляв Борусію Д – 7 розкішних голів, Бундесліга в усій красі

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Байєр Байєр Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Відеоновини Байєр - Борусія Дортмунд
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