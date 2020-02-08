Байєр – Борусія Д – 4:3 – відео голів та огляд матчу

У 21 турі Бундесліги Байєр на власному полі обіграв дортмундську Борусію. Дивіться відео голів та огляд матчу Байєр – Борусія Д.

Господарі відкрили рахунок на 20 хвилині – Кевін Фолланд втік від опікуна і розібрався з Буркі. Гості відповіли голами Хуммельса і Джана. Гол новачка Борусії вийшов особливо ефектним – він вразив ворота Байєра неймовірним ударом з 30 метрів. Наприкінці першого тайму Фолланд оформив дубль, завершивши затяжну атаку своєї команди.

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На 64 хвилині контратака "джмелів" завершилася голом Геррейро після результативної передачі Хакімі. Але Байєр видав ударну кінцівку і вирвав перемогу. На 81 хвилині Бейлі залишився без опіки у чужому штрафному і класним обвідним ударом зрівняв рахунок, а вже через хвилину Ларс Бендер забив вирішальний гол у матчі.

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