Команди з різних планет

Байєр просто фантастичний. 19 перемог за 20 матчів у всіх турнірах і нічия з Баварією. Команда класно грає в різних сценаріях – до швидких атак зразка минулого сезону додалася ефективність позиційного футболу. Все осмислено та красиво. Щастить, що немає травм серед основних гравців, але тренерська робота на висоті. Леверкузен без перебільшення може вважатися найкращою командою сезону.

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Після запрошення Хабі Алонсо в клубі відчули, що можна поборотися за чемпіонство, та якісно підсилилися на трансферному ринку. Грімальдо, Джака, Хофманн і Боніфейс не просто миттєво влилися у стартовий склад, а стали визначальними елементами системи. З гри Байєра чітко зрозуміло тренерські ідеї з комбінаціями навколо Вірца, ізоляціями для Фрімпонга та підключеннями Коссуну.

Чого не скажеш про Борусію, де абсолютна ідейна криза. Едін Терзіч розчарував не раз і не два ще в перший прихід, але керівництво чомусь продовжує йому довіряти. Нищівні поразки від Баварії та Штутгарта ще раз підсвітили проблеми. Дортмунд йде за межами топ-4, але навіть такі результати компліментарні для цієї слабкої команди. Терзіча рятують результати в ЛЧ, де Борусія з великим везінням вийшла з "групи смерті".

Один момент Дортмунда – переможний гол

Початок матч шокував, адже Борусія придумала ранній гол. Рідкісна для цього сезону комбінація за участю 5+ футболістів і 10+ передач біля чужого штрафного. Ключовим став тонкий пас Фюлькруга, який побачив ривок Рюерсона. Норвежець залетів у штрафний майданчик і прошив голкіпера.

Це було дивно, але не дивно, що той момент залишився єдиним для Дортмунда до кінця матчу. "Джмелі" не створили більше нічого. Взагалі. П'ять ударів за 90 хвилин, два з яких заблоковані (у Байєра було в 4 рази більше ударів). Жодних ідей навіть у грі другим номером.

Все зводилося до закидань на хід швидкому Байно-Гіттенсу, який через раз чіплявся за м'яч. В одній з контратак англієць вирвався сам на сам з воротарем, проте до удару справа не дійшла. А головною надією було падіння Адеємі в штрафному, яке могло потягнути на пенальті (арбітри вирішили не ставити).

Леверкузен робив усе правильно – бракувало удачі

Байєр домінував, Байєр душив. Відразу після пропущеного м'яча господарі закріпилися на чужій половині та постійно створювали моменти біля воріт Кобеля. Швейцарець останнім часом набрав чудову форму та маскує дірки в обороні Борусії. Йому довелося вступати у гру після ударів Джаки, Грімальдо та Паласіоса.

Як завжди дуже гострими були флангові захисники Леверкузена – Фрімпонг і Грімальдо щохвилини виконували кроси у штрафний майданчик. До пори гостям вдавалося перехоплювати ці простріли, але перед перервою Вірц скористався черговим пасом Фрімпонга та потужно пробив у "дев'ятку". Арбітри скасували гол через мініофсайд.

️ GOAL | Bayer Leverkusen 1-1 Dortmund | Florian Wirtz



WHAT A FANTASTIC FINISH FROM FLORIAN WIRTZ!!!pic.twitter.com/SOlRfmlsy6 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 3, 2023

Байєр грав на звичному високому рівні. Організований пресинг Хабі Алонсо не давав Борусії зв'язати кілька передач на власній половині. А кожна втрата перетворювалася в миттєвий контрпресинг – господарі накривали Дортмунд і в зародку обривали на око 75-80% контратак.

Байєр продовжує сезон без поразок

Борусія безпросвітно сиділа в захисті, часто всім складом у штрафному майданчику. І грала на відбій. Найкращими були хвилини, коли Байєр дозволяв попасуватися на власній половині. "Аптекарі" брали час на відпочинок, після чого новою хвилею насідали на ворота Кобеля.

Атаки були хорошими. Не вистачало ефективнішого насичення зон завершення. Дортмундці все ж краще орієнтувалися у власному штрафному, використовуючи чисельну більшість. Байєру доводилося робити більший акцент на дальні удари, які не завжди летіли у ціль.

Bayer Leverkusen are unbeaten in every games they have played this season.



Is Xabi Alonso the most impactful manager right now? pic.twitter.com/q5lKBYYaW3 — Pubity Sport (@pubitysport) December 3, 2023

Хабі Алонсо вирішив проблему появою другого форварда. Через хвилину після виходу Шика леверкузенці зрівняли рахунок. Коссуну зробив фірмове підключення та знайшов пасом Патріка, а той викотив на порожні ворота Боніфейсу.

Борусія з п'ятої хвилини по вісімдесяту тримала перемогу. Незаслужену перемогу. Справедливість трішки відновилася з голом Боніфейса, а матч завершився нічиєю. Байєр набрав 35 очок і залишився лідером Бундесліги, але дав можливість Баварії себе наздогнати (у Мюнхена -3 і гра в запасі). Дортмунд йде п'ятим з 25 балами.