Німеччина, Бундесліга, 2-й тур

Байєр – Аугсбург – 1:2

Голи: Арангіс, 43 – Єнсен, 15, Хан, 82

Хоффенхайм – Бохум – 3:2

Голи: Баумгартнер, 14, Кабак, 23, Даббур, 88 – Цоллєр, 10, 13

Нереалізований пенальті: Крамаріч, 59

РБ Лейпциг – Кельн – 2:2

Голи: Вернер, 37, Нкунку, 56 – Дітц, 40, Гвардіол, 72 (аг.)

Вилучення: Собослай, 45+1 (РБ Лейпциг, червона картка)

Вердер – Штутгарт – 2:2

Голи: Фюлькруг, 4, Берк, 90+6 – Ендо, 38, Вамангітука, 77

Герта – Айнтрахт – 1:1

Голи: Сердар, 3 – Камада, 48

Шальке – Борусія М – початок зустрічі о 19:30

Борусія Д здобула вольову перемогу над Фрайбургом, забивши тричі за 11 останніх хвилин – ляп голкіпера дав старт камбеку

Байєр, який невдало розпочав сезон, програвши два матчі поспіль, пропустив на власному полі від Аугсбурга вже в дебюті зустрічі – Єнсен низом по центру воріт принизив російського кіпера "фармацевтів" Андрія Луньова. Господарі, однак, змогли забити гол у роздягальню і команди пішли на перерву за рівного рахунку. Попри значну перевагу леверкузенців переможцем дуелі стали "фуггери" – наприкінці матчу Хан зважився на удар з лінії штрафного і приніс три очки своїй команді і чергову поразку Байєру.

Хоффенхайм і Бохум ще до середини першого тайму встигли потішити уболівальників чотирма голами. Спочатку Цоллєр протягом трьох хвилин шокував господарів дублем. У відповідь Баумгартнер вдало зіграв на добиванні і скоротив відставання. Згодом Кабак вистрибнув вище за інших після навісу з кутового і відновив статус-кво. Після відпочинку Хоффе втратив шанс вийти вперед: за фол Лосільї арбітр призначив пенальті, однак Крамаріч не зміг перехитрити Ріманна – останній вгадав напрям польоту м'яча і у стрибку врятував свою команду. Зрештою за 2 хвилини до завершення матчу Даббур видряпав для господарів три очки – Мунас відгукнувся на навіс від партнера і головою переправив сферу у сітку повз розгубленого голкіпера.

Ольмо вивів РБ Лейпциг вперед у матчі з Кельном вже на 10 хвилині, однак після перегляду VAR гол скасували – у іспанця зафіксували гру рукою. Наприкінці першого тайму Вернер відсвяткував своє повернення у Бундеслігу після невдалого вояжу у Челсі результативним дальнім пострілом: Тімо метрів з 35-ти закрутив у дальній кут, Марвін Швебе у падінні, здавалось, накривав м'яч, однак сфера в останній момент прошмигнула поміж рук кіпера Кельна.

It only took Timo Werner 36 minutes to score on his RB Leipzig return! pic.twitter.com/PoSpkqiHJm — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2022

Однак майже одразу "цапи" відігрались, а вже у доданий час Собослай за брудний підкат побачив перед собою червоне світло і залишив Лейпиг у меншості. По перерві "бики" знову вийшли вперед – Нкунку отримав пас у штрафний майданчик, випередив захисника і пробив у дальній кут у протихід голкіперу. В середині другого тайму Гвардіол необачно зрізав м'яч у власні ворота і рахунок знову став нічийним. Друга поспіль втрата очок для РБ Лейпциг.

Вердер у матчі зі Штутгартом продемострував волю до перемоги. Бременці вийшли вперед на перших хвилинах, однак на перерву пішли за рівного рахунку. В середині другої сорокап'ятихвилинки шваби вийшли вперед і впевнено наближались до перемоги. Проте на шостій (!) доданій хвилині Берк вдало зіграв на добиванні і врятував "музикантів" від поразки.

У ще одному матчі Герта і Айнтрахт обмінялись голами у кожному з таймів і розписали бойову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ