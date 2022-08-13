В субботу во 2-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 2-й тур

Байер – Аугсбург – 1:2

Голы: Арангис, 43 – Йенсен, 15, Хан, 82

Хоффенхайм – Бохум – 3:2

Голы: Баумгартнер, 14, Кабак, 23, Даббур, 88 – Цоллер, 10, 13

Нереализованный пенальти: Крамарич, 59

РБ Лейпциг – Кельн – 2:2

Голы: Вернер, 37, Нкунку, 56 – Дитц, 40, Гвардиол, 72 (аг.)

Удаление: Собослай, 45+1 (РБ Лейпциг, красная карточка)

Вердер – Штутгарт – 2:2

Голы: Фюлькруг, 4, Берк, 90+6 – Эндо, 38, Вамангитука, 77

Герта – Айнтрахт – 1:1

Голы: Сердар, 3 – Камада, 48

Шальке – Боруссия М – начало матча в 19:30

Боруссия Д одержала волевую победу над Фрайбургом, забив трижды за 11 последних минут – ляп голкипера дал старт камбеку

Байер, который неудачно начал сезон, проиграв два матча подряд, пропустил на собственном поле от Аугсбурга уже в дебюте встречи – Йенсен низом по центру ворот унизил российского кипера "фармацевтов" Андрея Лунёва. Хозяева, однако, смогли забить гол в раздевалку и команды ушли на перерыв при равном счете. Несмотря на значительное преимущество леверкузенцев, победителем дуэли стали "фуггеры" – в конце матча Хан решился на удар с линии штрафной и принес три очка своей команде и очередное поражение Байеру.

Хоффенхайм и Бохум еще до середины первого тайма успели порадовать болельщиков четырьмя голами. Сначала Цоллер в течение трех минут шокировал хозяев дублем. В ответ Баумгартнер удачно сыграл на добивании и сократил отставание. Впоследствии Кабак выпрыгнул выше других после навеса с углового и восстановил статус-кво. После отдыха Хоффе упустил шанс выйти вперед: за фол Лосильи арбитр назначил пенальти, однако Крамарич не смог перехитрить Риманна – последний угадал направление полета мяча и в прыжке спас свою команду. В конце концов за 2 минуты до завершения матча Даббур выцарапал для хозяев три очка – Мунас откликнулся на навес от партнера и головой переправил сферу в сетку мимо растерянного голкипера.

Ольмо вывел РБ Лейпциг вперед в матче с Кельном уже на 10-й минуте, однако после просмотра VAR гол отменили – у испанца зафиксировали игру рукой. В конце первого тайма Вернер отпраздновал свое возвращение в Бундеслигу после неудачного вояжа в Челси результативным дальним выстрелом: Тимо метров с 35-ти закрутил в дальний угол, Марвин Швебе в падении, казалось, накрывал мяч, однако сфера в последний момент прошла мимо рук кипера Кельна.

It only took Timo Werner 36 minutes to score on his RB Leipzig return! pic.twitter.com/PoSpkqiHJm — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2022

Однако почти сразу "козлы" отыгрались, а уже в добавленное время Собослай за грязный подкат увидел перед собой красный свет и оставил Лейпиг в меньшинстве. После перерыва "быки" снова вышли вперед – Нкунку получил пас в штрафную, опередил защитника и пробил в дальний угол в противоход голкиперу. В середине второго тайма Гвардиол опрометчиво срезал мяч в свои ворота и счет снова стал ничейным. Вторая подряд потеря очков для РБ Лейпциг.

Вердер в матче со Штутгартом продемонстрировал волю к победе. Бременцы вышли вперед на первых минутах, однако на перерыв ушли при равном счете. В середине второй сорокапятиминутки швабы вышли вперед и уверенно приближались к победе. Однако на шестой (!) добавленной минуте Берк удачно сыграл на добивании и спас "музыкантов" от поражения.

В еще одном матче Герта и Айнтрахт обменялись голами в каждом из таймов и расписали боевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ