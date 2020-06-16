Байєр підтвердив, що Хаверц хоче змінити клуб – на гравця претендують Реал та інші гранди

Директор Байєра Фернандо Карро поділився думкою про майбутнє півзахисника команди Кая Хаверца.

"Я бачу, що багато клубів зацікавлені в ньому. Кай з нами вже 10 років, і я бачу його бажання зробити наступний крок в кар'єрі в найближчому майбутньому. Потрібно поважати це так само, як той факт, що у нього є контракт в Леверкузені до 2022 року.

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Необхідно знайти рішення, яке влаштує і гравця, і нас. Зараз ніхто з упевненістю не може сказати, що станеться", – цитує Карро Kölner Stadt-Anzeiger.

У сезоні-2019/20 Хаверц провів 38 матчів за Байєр у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів і віддав 8 результативних передач. На 20-річного хавбека претендують декілька топ-клубів Європи, серед яких називаються Баварія, Челсі, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Реал.

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