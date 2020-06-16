Байер подтвердил, что Хаверц хочет сменить клуб – на игрока претендуют Реал и другие гранды

Директор Байера Фернандо Карро поделился мнением о будущем полузащитника команды Кая Хаверца.

"Я вижу, что многие клубы заинтересованы в нем. Кай с нами уже 10 лет, и я вижу его желание сделать следующий шаг в карьере в ближайшем будущем. Нужно уважать это так же, как тот факт, что у него есть контракт в Леверкузене до 2022 года.

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Необходимо найти решение, которое устроит и игрока, и нас. Сейчас никто с уверенностью не может сказать, что произойдет", – цитирует Карро Kölner Stadt-Anzeiger.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел 38 матчей за Байер во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач. На 20-летнего хавбека претендуют несколько топ-клубов Европы, среди которых называются Бавария, Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Реал.

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