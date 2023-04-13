Уніон Сент-Жилуаз розписав нічию з Байєром в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Байєр розкішно проводив весняний період сезону, вигравши 8 останніх матчів в усіх турнірах. За це час підопічні Хабі Алонсо встигли обіграти Баварію та чинного переможця Ліги Європи – франкфуртський Айнтрахт. Здавалося, віце-чемпіон Бельгії не здатен похитнути цю серію.

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Флоріан Вірц вже на старті матчу міг наблизити втілення теорії у реальність, але не зумів виконати точний удар. Далі Байєр збавив оберти, а Уніон в принципі не планував форсувати події. До перерви дограли без голів і майже без моментів.

На початку другого тайму захисники "фармацевтів" постраждали від колективного затьмарення. Інакше пояснити низку послідовних помилок важко. Втім, Боніфейсу було байдуже на причини. Віктор, отримавши "гектар" вільного простору, поцілив точнісінько під дальню стійку. Лише після цього Байєр забігав, проте м'яч вперто не йшов у ворота суперника. Лише наприкінці матчу у Вірца нарешті вдався удар. Флоріан викрутив з-за спин захисників. Голкіпер не бачив момент удару, тому не встиг врятувати. У підсумку – несподівана нічия. Все вирішиться в Бельгії, на полі Уніона.