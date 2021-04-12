В рамках 28-го туру Бундесліги Хоффенхайм та Байєр не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Байєр на виїзді зустрічався із Хоффенхаймом. Загалом, перша половина зустрічі виявилась досить нудною – лише два удари по воротах від "фармацевтів", і жодного від господарів. Ще Хоффенхайм через травму втратив Руді, якого на 38-й хвилині замінив Крамаріч. Команди пішли на перерву за нульового рахунку на табло.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Леверкузенці безрезультатно намагались забити, а господарі оборонялись, і до кінця матчу так і не завдали жодного удару у площину воріт. У підсумку – безгольова нічия.

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