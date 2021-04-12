Баварія розглядає Юргена Клоппа на посаду головного тренера мюнхенців у випадку відходу Ганс-Дітера Фліка, повідомляє 90min.

Клопп визначився з планами після Ліверпуля

Нинішнього наставника Баварії сватають у крісло тренера збірної Німеччини, яке стане вакантним влітку. Якщо такий сценарій стане реальним, то Клопп буде пріоритетним варіантом для мюнхенців.

Нагадаємо, чинний контракт Юргена Клоппа з Ліверпулем розрахований до літа 2024 року.

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