Клопп може замінити Фліка у Баварії вже влітку
19:28 - Читать на русском
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має шанс повернутись на батьківщину.
Баварія розглядає Юргена Клоппа на посаду головного тренера мюнхенців у випадку відходу Ганс-Дітера Фліка, повідомляє 90min.
Клопп визначився з планами після Ліверпуля
Нинішнього наставника Баварії сватають у крісло тренера збірної Німеччини, яке стане вакантним влітку. Якщо такий сценарій стане реальним, то Клопп буде пріоритетним варіантом для мюнхенців.
Нагадаємо, чинний контракт Юргена Клоппа з Ліверпулем розрахований до літа 2024 року.
"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter