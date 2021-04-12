В рамках 28-го тура Бундеслиги Хоффенхайм и Байер не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Байер на выезде встречался с Хоффенхаймом. В общем, первая половина встречи оказалась довольно скучной – всего два удара по воротам от "фармацевтов", и ни одного от хозяев. Еще Хоффенхайм из-за травмы потерял Руди, которого на 38-й минуте заменил Крамарич. Команды ушли на перерыв при нулевом счете на табло.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Леверкузенцы безрезультатно пытались забить, а хозяева оборонялись, и до конца матча так и не нанесли ни одного удара в створ ворот. В итоге – безголевая ничья.

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