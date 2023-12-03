Команды из разных планет

Байер просто фантастический. 19 побед за 20 матчей во всех турнирах и ничья с Баварией. Команда классно играет в разных сценариях – к быстрым атакам образца прошлого сезона добавилась эффективность позиционного футбола. Все осмыслено и красиво. Везет, что нет травм среди основных игроков, но тренерская работа на высоте. Леверкузен без преувеличения может считаться лучшей командой сезона.

Байер обязан отпустить Алонсо в один из трех клубов бесплатно – сенсационный пункт в контракте тренера

После приглашения Хаби Алонсо в клубе почувствовали, что можно побороться за чемпионство, и качественно усилились на трансферном рынке. Гримальдо, Джака, Хофманн и Бонифейс не просто мгновенно влились в стартовый состав, а стали определяющими элементами системы. Из игры Байера четко понятны тренерские идеи с комбинациями вокруг Вирца, изоляциями для Фримпонга и подключениями Коссуну.

Чего не скажешь о Боруссии, где абсолютный идейный кризис. Эдин Терзич разочаровал не раз и не два еще в первый приход, но руководство почему-то продолжает ему доверять. Сокрушительные поражения от Баварии и Штутгарта еще раз подсветили проблемы. Дортмунд идет за пределами топ-4, но даже такие результаты комплиментарны этой слабой команде. Терзича спасают результаты в ЛЧ, где Боруссия с большим везением вышла из "группы смерти".

Один момент Дортмунда – победный гол

Начало матча шокировало, ведь Боруссия придумала ранний гол. Редкая для этого сезона комбинация с участием 5+ футболистов и 10+ передач у чужой штрафной. Ключевым стал тонкий пас Фюлькруга, который увидел рывок Рюэрсона. Норвежец залетел в штрафную и прошил голкипера.

Это было удивительно, но не удивительно, что тот момент остался единственным для Дортмунда до конца матча. "Шмели" не создали больше ничего. Вообще. Пять ударов за 90 минут, два из которых заблокированы (у Байера было в 4 раза больше ударов). Никаких идей даже в игре вторым номером.

Все сводилось к забросам на ход быстрому Байно-Гиттенсу, который через раз цеплялся за мяч. В одной из контратак англичанин вырвался один на один с вратарем, однако до удара дело не дошло. А главной надеждой было падение Адейеми в штрафной, которое могло потянуть на пенальти (арбитры решили не ставить).

Леверкузен делал все правильно – не хватало удачи

Байер доминировал, Байер душил. Сразу после пропущенного мяча хозяева закрепились на чужой половине и постоянно создавали моменты у ворот Кобеля. Швейцарец в последнее время набрал отличную форму и маскирует дыры в обороне Борусии. Ему пришлось вступать в игру после ударов Джаки, Гримальдо и Паласиоса.

Как всегда, очень острыми были фланговые защитники Леверкузена – Фримпонг и Гримальдо ежеминутно выполняли кроссы в штрафную. До поры гостям удавалось перехватывать эти прострелы, но перед перерывом Вирц воспользовался очередным пасом Фримпонга и мощно пробил в "девятку". Арбитры отменили гол из-за мини-офсайда.

️ GOAL | Bayer Leverkusen 1-1 Dortmund | Florian Wirtz



WHAT A FANTASTIC FINISH FROM FLORIAN WIRTZ!!!pic.twitter.com/SOlRfmlsy6 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 3, 2023

Байер играл на обычном высоком уровне. Организованный прессинг Хаби Алонсо не давал Боруссии связать несколько передач на своей половине. А каждая потеря превращалась в мгновенный контрпрессинг – хозяева накрывали Дортмунд и в зародыше обрывали на глаз 75-80% контратак.

Байер продолжает сезон без поражений

Боруссия беспросветно сидела в защите, часто всем составом в штрафной. И играла на отбой. Лучшими были минуты, когда Байер позволял попасоваться на своей половине. "Аптекари" брали время на отдых, после чего новой волной наседали на ворота Кобеля.

Атаки были хорошими. Не хватало более эффективного насыщения зон завершения. Дортмундцы все же лучше ориентировались в собственной штрафной, используя численное большинство. Байеру приходилось делать больший акцент на дальние удары, которые не всегда летели в цель.

Bayer Leverkusen are unbeaten in every games they have played this season.



Is Xabi Alonso the most impactful manager right now? pic.twitter.com/q5lKBYYaW3 — Pubity Sport (@pubitysport) December 3, 2023

Хаби Алонсо решил проблему появлением второго нападающего. Через минуту после выхода Шика леверкузенцы сравняли счет. Коссуну сделал фирменное подключение и нашел пасом Патрика, а тот выкатил на пустые ворота Бонифейсу.

Боруссия с пятой минуты по восьмидесятую одерживала победу. Незаслуженную победу. Справедливость немного восстановилась с голом Бонифейса, а матч завершился ничьей. Байер набрал 35 очков и остался лидером Бундеслиги, но дал возможность Баварии догнать себя (у Мюнхена -3 и игра в запасе). Дортмунд идет пятым с 25 баллами.