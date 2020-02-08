Байер – Боруссия Д – 4:3 – видео голов и обзор матча

В 21 туре Бундеслиги Байер на своем поле обыграл дортмундскую Боруссию. Смотрите видео голов и обзор матча Байер – Боруссия Д.

Хозяева открыли счет на 20 минуте – Кевин Фолланд ушел от опекуна и разобрался с Бурки. Гости ответили голами Хуммельса и Джана. Гол новичка Боруссии получился особенно эффектным – он поразил ворота Байера невероятным ударом с 30 метров. В конце первого тайма Фолланд оформил дубль, завершив затяжную атаку своей команды.

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На 64 минуте контратака "шмелей" завершилась голом Геррейро после результативной передачи Хакими. Но Байер выдал ударную концовку и вырвал победу. На 81 минуте Бейли остался без опеки в чужой штрафной и классным обводящим ударом сравнял счет, а уже через минуту Ларс Бендер забил решающий гол в матче.

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