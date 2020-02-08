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Байер – Боруссия Д – 4:3 – видео голов и обзор матча

22:07 38 Читати українською
Байер – Боруссия Д – 4:3 – видео голов и обзор матча
Байер – Боруссия Д – видео голов и обзор матча

В 21 туре Бундеслиги Байер на своем поле обыграл дортмундскую Боруссию. Смотрите видео голов и обзор матча Байер – Боруссия Д.

20’ Кевин Фолланд
43’ Кевин Фолланд
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер
 
Матс Хуммельс 22’
Эмре Джан 33’
Рафаэл Геррейро 65’
20’ Кевин Фолланд
22’ Матс Хуммельс
33’ Эмре Джан
43’ Кевин Фолланд
65’ Рафаэл Геррейро
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер

Хозяева открыли счет на 20 минуте – Кевин Фолланд ушел от опекуна и разобрался с Бурки. Гости ответили голами Хуммельса и Джана. Гол новичка Боруссии получился особенно эффектным – он поразил ворота Байера невероятным ударом с 30 метров. В конце первого тайма Фолланд оформил дубль, завершив затяжную атаку своей команды.

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На 64 минуте контратака "шмелей" завершилась голом Геррейро после результативной передачи Хакими. Но Байер выдал ударную концовку и вырвал победу. На 81 минуте Бейли остался без опеки в чужой штрафной и классным обводящим ударом сравнял счет, а уже через минуту Ларс Бендер забил решающий гол в матче.

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