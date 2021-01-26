Українець приєднався до бронзового призера чемпіонату Естонії на правах вільного агента, повідомляє прес-служба Левадії.

Ворскла офіційно оголосила про відхід Баєнка

Угода з Баєнком розрахована на 2 роки. "Нам потрібен був досвідчений гравець для захисної ланки нашої команди. Володимир Баєнко був одним із найкращих кандидатів на ринку. Завдяки своєму досвіду та лідерським якостям, він додасть якості нашій команді, та допоможе нам виконати поставлені завдання", – зазначив спортивний директор Левадії Сергій Парейко у коментарі офіційному сайту клубу.

Зазначимо, що Баєнко виступав за Ворсклу з серпня 2019 по січень 2021 року. За цей час він провів 15 матчів у складі полтавців, записавши до свого активу гол.

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