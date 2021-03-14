В услугах 26-летнего испанца заинтересована мюнхенская Бавария. Действующие чемпионы Германии уже сделали предложение по трансферу, утверждает AS.

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По информации издания, Атлетико не получит сумму отступных, которая прописана в контракте Сауля. Вместо клаусулы в 150 млн евро Баварии придется заплатить от 35-ти до 50-ти миллионов.

Дело в том, что сам футболист хочет покинуть Мадрид и продолжить карьеру в чемпионате Германии. Сауль в текущем сезоне перестал быть незаменимым игроком "матрасников", проводя на поле в среднем 58% игрового времени.

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