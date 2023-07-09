Чемпіони Німеччини зробили "шпорам" нову пропозицію у розмірі 80 млн євро+бонуси, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Тоттенхем нахабно вкрав вінгера Шахтаря – "гірники" не отримають жодної копійки

Тоттенхем відхилив попередню ставку, яка була меншою на 10 млн євро гарантованих. Керівництво лондонців дуже не хоче продавати найкращого бомбардира у своїй історії, хоча контракт завершується вже за рік. Сам Кейн прагне перейти в Баварію цього літа.

Нападник у свої майже 30 років не може похизуватися жодним трофеєм. Минулий сезон вкотре підтвердив видатні бомбардирські здібності Кейна – 32 голи та 5 асистів у 49 матчах за кризовий Тоттенхем.

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