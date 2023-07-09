Чемпионы Германии сделали "шпорам" новое предложение в размере 80 млн евро+бонусы, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Тоттенхэм нагло украл вингера Шахтера – "горняки" не получат ни копейки

Тоттенхэм отклонил предыдущую ставку, которая была меньше на 10 млн евро гарантированных. Руководство лондонцев очень не хочет продавать лучшего бомбардира в своей истории, хотя контракт истекает уже через год. Сам Кейн стремится перейти в Баварию этим летом.

Нападающий в свои почти 30 лет не может похвастаться ни одним трофеем. Прошлый сезон еще раз подтвердил выдающиеся бомбардирские способности Кейна – 32 гола и 5 ассистов в 49 матчах за кризисный Тоттенхэм.

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