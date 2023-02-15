Баварія все ще перебуває в пошуках центрального форварда після відходу Роберта Лєвандовскі.

Баварія дійшла висновку, що жоден з нападників не підійде команді краще, ніж Харрі Кейн, повідомляє Bayern & Germany.

Інтер змушений продати свого лідера в АПЛ і замість нього хоче підписати гравця Баварії

Мюнхенці сподіваються, що англієць не продовжить контракт з Тоттенхемом, який розрахований до 30 червня 2024 року. Також Баварія відхилила кандидатуру Коло Муані з Айнтрахта – форвард збірної Франції потребує багато вільного простору, чого бракуватиме, коли мюнхенці гратимуть проти суперника з глухою обороною.

Зауважимо, що Кейн зіграв 32 поєдинки за Тоттенхем у поточному сезоні, в яких відзначився 19 голами та 3 результативними передачами. Рандал Коло Муані за 29 матчів у складі Айнтрахта записав до свого активу 14 голів та 14 асистів.

Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе