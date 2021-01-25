На радары мюнхенцев попал защитник Вильярреала и сборной Испании Пау Торрес.

Ювентус нацелился на двух игроков Баварии – среди них чемпион мира

"Желтая субмарина" оценивает своего лидера в 60 млн евро, которые могут отпугнуть Баварию, сообщает Marca. Ранее главным претендентом на 24-летнего центрбека считался Реал, но именно к мадридцам должен присоединиться Алаба. За Торреса также готовы побороться МЮ, Ювентус и Челси.

Добавим, что центрбек Вильярреала провел 21 матч в текущем сезоне и отметился двумя голами.

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