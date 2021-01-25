Туринська команда продовжує пошуки підсилення одразу кількох позицій. Для цього Ювентус заглянув на німецький ринок.

На радари "Старої синьйори" потрапили одразу два гравці Баварії, стверджує Calciomercato. Зокрема, Юве повернувся до ідеї повноцінного трансферу Корентена Толіссо – рік тому туринці вже хотіли придбати хавбека.

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Другим бажаним переходом джерело називає Джошуа Зіркзеє. 19-річний форвард може перебратись в Італію на правах оренди аж на 18 місяців. Ювентус намагатиметься підписати обох взимку, але у разі невдачі спробує домовитись про трансфер влітку.

До слова, у поточному сезоні Толіссо, чемпіон світу 2018 року у складі Франції, провів 18 поєдинків та відзначився 2 голами, Зіркзеє взяв участь лише у 9 зустрічах та записав до свого активу 2 асисти у футболці Баварії.

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