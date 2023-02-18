Відразу після фінального свистка звітного поєдинку 35-річний фахівець вимагав у арбітрів пояснення щодо суперечливих рішень. Зокрема, Нагельсманн переконаний, що Упамекано несправедливо отримав червону картку вже на 8-й хвилині.

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"Це жарт? Вони знущаються? Боже мій! Контакт Упамекано з Плеа був незначним, плече Плеа не зрушилося ні на міліметр. Це не червона картка, ніхто не може мені сказати інакше. Я хотів би, щоб арбітр сказав після гри: "Окей, це було складне рішення". Але нічого не сталося", – цитує Нагельсмана Bayern&Germany.

До слова, Баварія пропустила першою – через кілька хвилин після вилучення Упамекано. Проте зуміла відігратися ще до перерви. У другому таймі Борусія таки скористалася чисельною більшість й забила ще двічі, м'яч мюнхенців у компенсований час особливого значення не мав.

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