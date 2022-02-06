Чемпіон відкрив рахунок вже на 12-й хвилині, коли суперник обрізався біля власного карного майданчика, а Мюллєра ніхто не накрив на добиванні. РБ Лейпциг відповів своїм вдалим пресингом і завершенням від Андре Сілви. Останнє слово у таймі все ж було за Баварією – Коман подачею знайшов голову Лєвандовскі.

Баварія у неймовірному матчі з п'ятьма голами перестріляла РБ Лейпциг – фарту "биків" завадив залізний Нойєр

Гол в роздягальню не знітив "биків". На 53-й хвилині Нкунку витримав лінію офсайду і без проблем розібрався з Нойєром. Всі зусилля звів нанівець Гвардіол, який невдало підставився під простріл Сане – автогол. До кінця гри Мануелю Нойєру довелося попітніти, щоб зберегти для Баварії мінімальну перевагу.