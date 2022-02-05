У центральному матчі дня Баварія приймала РБ Лейпциг. Ще зовсім недавно ці команди боролись за чемпіонство, однак нині "бики" відверто здали свої позиції. Джессі Марш не виправдав довіру, тож рятувати команду довірили Доменіко Тедеско. Серія з трьох перемог допомогла "бикам" повірити у себе, тож битва планувалась ще та. Зрештою, не варто забувати кого тренував нинішній наставник мюнхенців перед тим, як очолив Лєвандовскі і Ко.

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Баварія взялась пресингувати ворота суперника з перших хвилин. Гнабрі міг забивати вже на початку матчу, але Гулачі потягнув сферу з кута воріт. Ольмо небезпечно огризнувся на 10-й хвилині – його удару під поперечину бракувало лічених сантиметрів.

У відповідь Баварія забила: Лєвандовскі пасом вивели на ворота суперника і Роберт з меж штрафного пробив. Гулачі впорався з пострілом поляка, однак на добивання від Мюллєра не встиг.

РБ Лепциг майже оразу міг відігратись: Нкунку у володіннях Нойєра накрутив весь захист баварців, вже у падінні зумів проштовхнути на Сілву, однак той, намагаючись прийняти максимально правильне рішення не встиг з ударом. Зрештою круглий відскочив до Ольмо і Дані пробив, але кіпер "Ротен" в останній момент встиг виставити руку і зупинити політ м'яча. У наступній атаці знову пробивав Ольмо, і знову на шляху м'яча опинився Нойєр.

В середині тайму РБ Лейпциг відігрався. Нкунку протягнув м'яч з центра поля до штрафного майданчика, віддав на правий фланг на Лаймера, а той прострілив на дальню штангу, де Сілва встиг замкнути сферу у сітку.

На 32-й хвилині Мюллєр з-під захисників завдав потужного удару у площину воріт суперника: м'яч зрикошетив від оборонця і полетів у лівий кут воріт. Гулачі у неймовірному стрибку завадив другому голу у свої ворота. Згодом Коман спробував з гострого кута перекинути кіпера і влучив у стійку. За мить Сане знову перевірив пильність Петера. Та баварці не зупинялись і у черговій атаці забили: Лєвандовскі відтер захисника, скинув на Гнабрі і той розкішним навісом знайшов голову Мюллєра, якому залишалось лише влучити у ворота. Однак VAR зафксував порушення правил з боку Роберта і гол було скасовано.

Проте на перерву Баварія таки пішла ведучи у рахунку: Коман навісив у штрафний з лівого флангу і Лєвандовскі головою у протихід голкіперу забив свій 24-й гол у поточному сезоні Бундесліги.

Після відпочинку команди знову обмінялись голами: спочтку Нкунку зрівняв, а через п'ять хвилин простріл Гнабрі у власні ворота зрізав Гвардіол. Згодом Лєвандовскі з вигідної позиції пробив впритул з правою стійкою. На 70-й хвилині поляк знову замикав навіс Гнабрі – трохи вище воріт. У відповідь Собослай розрядив свою гармату точно у руки Нойєру. За десять хвилин до завершення матчу Форсберг спочатку влучив у захисника, а згодом на шляху круглого знову став залізний Нойєр. Сане у доданий час мав забивати, але пробив неточно.

Перемога принесла Баварії 52 очки і закріпила на першій сходинці турнірної таблиці, РБ Лейпциг з 31-м пунктом – сьомий.

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