Мюнхенці страждають від кадрового голоду в півзахисті. Наступні тижні стануть дуже важкими.

Леон Горецка та Хаві Мартінес здали позитивні тести на коронавірус, інформує офіційний сайт Баварії. Серйозних проблем зі здоров'ям у них немає, але хавбеки змушені ізолюватися.

Горецка та Мартінес не допоможуть Баварії у сьогоднішньому матчі Бундесліги з Хоффенхаймом, а також на клубному чемпіонаті світу. Мюнхенці в статусі найсильнішої команди Європи стартують у півфіналі турніру 8 лютого – суперником стане переможець пари Аль-Духайль – Аль Ахлі.

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Таким чином у Гансі Фліка на наступні тижні залишилася дірка в центрі поля. Корентен Толіссо також має пошкодження, тому поруч з Кімміхом зможуть зіграти тільки Марк Рока (тренер йому не довіряє) та юний Джамал Мусіала (дуже атакувальний варіант).

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