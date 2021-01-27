Майбутнє Ганса-Дітера Фліка у Баварії не таке безхмарне, як може здаватися.

Влітку у керівництві мюнхенського клубу відбудуться серйозні зміни, які можуть негативно повпливати на статус Фліка.

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На пенсію піде голова правління Карл-Хайнц Румменігге, який завжди підтримував головного тренера. Натомість стосунки зі спортивним директором Хасаном Саліхаміджічем доволі непрості, а роль боснійця у клубі стає дедалі відчутнішою. Контракт Фліка розрахований до літа 2023 року, проте немає жодних гарантій, що фахівець відпрацює його повністю, інформує Sport Bild. Крім того, керманича Баварії активно сватають на місце Йоахіма Льова у збірній Німеччини – якщо Бундестім провалиться на Євро, то воно цілком може стати вакантним.

Нагадаємо, Флік очолив мюнхенців посеред минулого сезону і виграв з командою усі турніри – Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок та Суперкубок Німеччини.

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