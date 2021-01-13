UA: Перший став офіційним транслятором турніру в нашій країні. Будуть показані 5 поєдинків: матч за 5 місце, два півфінали, матч за 3 місце та фінал.

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Роберто Моралес прокоментує усі зустрічі, повідомляє офіційний сайт каналу. Клубний чемпіонат світу триватиме з 1 по 11 лютого у Катарі. Турнір повинен був відбутися ще в кінці 2020 року, однак через пандемію коронавірусу його довелося перенести.

Нагадаємо, за трофей поборються Баварія, Тігрес, Аль-Ахлі, Ульсан Хенде, Окленд Сіті, Аль-Духайль і переможець Копа Лібертадорес (визначиться 30 січня). Попередній КЧС виграв Ліверпуль, який у фіналі мінімально здолав Фламенго.

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