Мюнхенський клуб не залишив без уваги шквал критики на адресу марокканця Нуссаїра Мазрауї, який у соцмережах висловив підтримку Палестині.

"Нуссаїр Мазрауї достовірно запевнив нас, що як миролюбна людина він рішуче відкидає терор і війну. Він шкодує, якщо його дописи викликали роздратування. ФК Баварія засуджує напад ХАМАС на Ізраїль. Крім того, Мазрауї засуджує будь-який вид тероризму і будь-яку терористичну організацію.

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Баварія та Нуссаїр Мазрауї рішуче виступають проти перенесення конфлікту на Близькому сході та насильства на територію Німеччини, яка прагне миру. Ненависть і будь-яке насильство не мають місця в політичній культурі Німеччини.

ФК Баварія стоїть на боці єврейської громади в Німеччині та на боці Ізраїлю, ніщо не виправдовує вбивства дітей і сімей", – йдеться у заяві на офіційному сайті Баварії.

Нагадаємо, що Мазрауї у своєму Instagram висловив підтримку Палестині та навіть взаємодіяв з пабліком, який закликає знищити Ізраїль.

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