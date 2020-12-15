Клуб із Мюнхена не планує купляти гравців у найближче трансферне вікно, повідомляє Sport Bild.

Баварія випередила Манчестер Юнайтед у змаганні за Упамекано

Зважаючи на досить активну трансферну політику влітку (7 підписаних футболістів), Баварія вирішила не витрачати гроші на нові підписання взимку. Ба більше, клуб хоче зробити акцент на власних вихованцях, які чекають свого шансу.

Зауважимо, мюнхенці після 11-ти турів розташувались другими, відстаючи від лідера – Байєра – лише на один пункт. У Лізі чемпіонів Баварія пробилась в 1/8 фіналу, де протистоятиме Лаціо.

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