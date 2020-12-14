Баварія наблизилась до підписання Дайота Упамекано, повідомляє авторитетне видання TheAthletic.

Алаба відмовив Баварії та зібрався до Іспанії, – Marca

Оборонці чинного чемпіона Німеччини Девід Алаба і Жером Боатенг не підписали нові контракти з мюнхенцями і ризикують покинути клуб. Баварія спробує влітку придбати Дайота за 42 млн євро, що прописано у чинному контракті француза.

У нинішньому сезоні Бундесліги Упамекано провів 10 матчів, в яких відзначився голом. За інформацією ЗМІ, у послугах захисника також зацікавлений Манчестер Юнайтед.

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