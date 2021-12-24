Челсі хоче придбати захисника Барселони
На Стемфорд Брідж розглядають варіант із підписанням американського захисника Сержиньйо Деста.
Барселона дозволить Десту залишити команду в січні, а тренер "аристократів" Томас Тухель розглядає захисника як заміну для Бена Чілвела, повідомляє The Express. Останній отримав серйозну травму місяць тому.
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Після звільнення Кумана та призначення Хаві на посаду нового тренера Барселони, 21-річний футболіст втратив своє місце в складі команди.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року Барселона заплатила Аяксу 21 млн євро за трансфер Деста. У цьому сезоні Сержиньйо зіграв у 12 матчах Ла Ліги, віддавши три результативні передачі.
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