Нападник Наполі і збірної Нігерії Віктор Осімхен не перейде в Баварію через високий цінник. Мюнхенський клуб відмовляється платити італійській стороні навіть 100 мільйонів євро, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс, як і раніше, вимагає 150 мільйонів євро за свого головного бомбардира. Баварія про це знає, тому ніякої конкретики щодо можливих переговорів між клубами на даному етапі немає і бути не може.

Контракт Осімхена з Наполі розрахований до літа 2025 року. У цьому сезоні 24-річний форвард забив 26 м'ячів за неаполітанців у 33 матчах у всіх турнірах.

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