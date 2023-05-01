Осімхен має великий попит у європейських грандів. Агент форварда досяг домовленості з ПСЖ, однак сам футболіст не поспішає погоджуватися на переїзд в Париж.

Наполі зробив недоторканною лише одну зі своїх трьох зірок

Нігерієць чекає пропозиції від Баварії, повідомляє Calciomercato. За інформацією джерела, Віктору дуже подобається мюнхенський клуб. Саме в Баварії він мріє зробити наступний крок.

Осімхен – найкращий бомбардир цього сезону Серії А (21 гол) та лідер чемпіонського Наполі. Його трансфер оцінюють в 150 мільйонів євро.

Віктор вже грав у Бундеслізі за Вольфсбург, але жодного гола не забив. Баварії дуже потрібен класний центрфорвард після продажу Лєвандовскі.

Кейн і ще три суперфорварди готуються змінити клуб – 100-мільйонні трансфери для МЮ і Баварії