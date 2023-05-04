Нападающий Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен не перейдёт в Баварию из-за высокого ценника. Мюнхенский клуб отказывается платить итальянской стороне даже 100 миллионов евро, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис по-прежнему требует 150 миллионов евро за своего главного бомбардира. Бавария об этом знает, поэтому никакой конкретики касательно возможных переговоров между клубами на данном этапе нет и быть не может.

Контракт Осимхена с Наполи рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил 26 мячей за неаполитанцев в 33 матчах во всех турнирах.

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