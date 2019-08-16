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Хітцфельд жорстко розкритикував Гвардіолу через травму Сане

19:54 66 Читать на русском
Хітцфельд жорстко розкритикував Гвардіолу через травму Сане
Лерой Сане / Getty images

Колишній головний тренер Баварії Оттмар Хітцфельд поділився думкою про травму вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

"Вважаю, що Сане вчинив неправильно, коли не сказав, де хоче продовжити кар'єру. Це було безглуздо.

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Що стосується вчинку Хосепа Гвардіоли, який випустив Лероя в матчі за Суперкубок Англії, то на його місці я б так не вчинив. Якщо твій клуб збирається укласти велику угоду, не потрібно давати грати футболістові в такій досить незначній зустрічі.

Відновлення? Гравцеві з такою травмою потрібно півроку, щоб повернутися до тренувань. Потім треба ще півроку, щоб почати грати", – сказав Хітцфельд в інтерв'ю Blick.

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Нагадаємо, 23-річний німець був близький до переходу в мюнхенський клуб, але отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна в матчі за Суперкубок Англії з Ліверпулем. Тепер чинні чемпіони Бундесліги можуть відмовитися від трансферу.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Оттмар Хітцфельд Лерой Сане Лерой Сане Баварія Баварія
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