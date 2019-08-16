Хітцфельд жорстко розкритикував Гвардіолу через травму Сане

Колишній головний тренер Баварії Оттмар Хітцфельд поділився думкою про травму вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

"Вважаю, що Сане вчинив неправильно, коли не сказав, де хоче продовжити кар'єру. Це було безглуздо.

Баварія розглядає три сценарії щодо трансферу Сане

Що стосується вчинку Хосепа Гвардіоли, який випустив Лероя в матчі за Суперкубок Англії, то на його місці я б так не вчинив. Якщо твій клуб збирається укласти велику угоду, не потрібно давати грати футболістові в такій досить незначній зустрічі.

Відновлення? Гравцеві з такою травмою потрібно півроку, щоб повернутися до тренувань. Потім треба ще півроку, щоб почати грати", – сказав Хітцфельд в інтерв'ю Blick.

Баварія готує "бомбу": Сане тримає в напрузі, на горизонті Бекхем і мінус 100 млн, отримано позитивні сигнали

Нагадаємо, 23-річний німець був близький до переходу в мюнхенський клуб, але отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна в матчі за Суперкубок Англії з Ліверпулем. Тепер чинні чемпіони Бундесліги можуть відмовитися від трансферу.

"Моурінью – хам, Гвардіола – тактичний фрік". Правила життя Оттмара Хітцфельда, який не впустив Динамо у фінал ЛЧ