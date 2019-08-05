Баварія тримає на радарі ще трьох футболістів – вони можуть перейти в Мюнхен після Сане

Мюнхенський клуб не планує обмежуватися до кінця літа лише одним трансфером.

Лерой Сане незабаром приєднається до Баварії – не завадить цьому навіть травма, отримана у Суперкубку Англії, повідомляє Kicker. Вінгер збірної Німеччини залишається пріоритетним варіантом на підсилення, але клуб після завершення цієї угоди відразу переключиться на інших футболістів.

На радарі Баварії досі перебуває Хакім Зієш – лідер Аякса розглядається ще однією опцією на підсилення флангів атаки. На переговорах щодо марокканця й зосередяться боси "ротен", як тільки Сане поставить підпис у контракті, інформує Bild. Футболіст мріє про продовження кар'єри в Баварії, а нещодавно відмовився від трансферу в Севілью.

У Мюнхені не відкидають можливість придбання Тімо Вернера до кінця цього літа, аби інший клуб не перехопив форварда. Також на Зебенер Штрассе продовжують "вести" Марка Року, який міг би розв'язати проблеми команди в центрі поля.

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