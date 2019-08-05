Бавария держит на радаре еще трех футболистов – они могут перейти в Мюнхен после Сане

Мюнхенский клуб не планирует ограничиваться до конца лета только одним трансфером.

Лерой Сане вскоре присоединится к Баварии – не помешает этом даже травма, полученная в Суперкубке Англии, сообщает Kicker. Вингер сборной Германии остается приоритетным вариантом на усиление, но клуб после завершения этой сделки сразу переключится на других футболистов.

На радаре Баварии до сих пор находится Хаким Зиеш – лидер Аякса рассматривается еще одной опцией на усиление флангов атаки. На переговорах по марокканцу и сосредоточатся боссы "ротэн", как только Сане поставит подпись в контракте, информирует Bild. Футболист мечтает о продолжении карьеры в Баварии, а недавно отказался от трансфера в Севилью.

В Мюнхене не исключают возможность приобретения Тимо Вернера до конца этого лета, чтобы другой клуб не перехватил форварда. Также на Зебенер Штрассе продолжают "вести" Марка Року, который мог бы решить проблемы команды в центре поля.

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