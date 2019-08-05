toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бавария держит на радаре еще трех футболистов – они могут перейти в Мюнхен после Сане

10:25 149 Читати українською
Бавария держит на радаре еще трех футболистов – они могут перейти в Мюнхен после Сане
Хаким Зиеш

Мюнхенский клуб не планирует ограничиваться до конца лета только одним трансфером.

Лерой Сане вскоре присоединится к Баварии – не помешает этом даже травма, полученная в Суперкубке Англии, сообщает Kicker. Вингер сборной Германии остается приоритетным вариантом на усиление, но клуб после завершения этой сделки сразу переключится на других футболистов.

На радаре Баварии до сих пор находится Хаким Зиеш – лидер Аякса рассматривается еще одной опцией на усиление флангов атаки. На переговорах по марокканцу и сосредоточатся боссы "ротэн", как только Сане поставит подпись в контракте, информирует Bild. Футболист мечтает о продолжении карьеры в Баварии, а недавно отказался от трансфера в Севилью.

В Мюнхене не исключают возможность приобретения Тимо Вернера до конца этого лета, чтобы другой клуб не перехватил форварда. Также на Зебенер Штрассе продолжают "вести" Марка Року, который мог бы решить проблемы команды в центре поля.

Бавария готовит "бомбу": Сане держит в напряжении, на горизонте Бекхэм и минус 100 млн, получены положительные сигналы

blog_ava
Месси оценил перспективы Барселоны в новом сезоне
06:00
347
Теги
Марк Рока Марк Рока Трансферы Баварии Тимо Вернер Тимо Вернер Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Германия Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
27
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук