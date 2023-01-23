Гравець збірної Франції Аксель Дісасі привернув до себе увагу під час чемпіонату світу. Баварія та Манчестер Юнайтед вже розпочали налагоджувати контакти з оборонцем, про це повідомив журналіст Сабер Десфарж під час передачі Téléfoot.

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Монако не планує продавати Дісасі менше ніж за 50 мільйонів євро. Очікується, що французький захисник залишиться в князівстві принаймні до кінця нинішнього сезону, оскільки "монегаски" вже продали Бенуа Бадіашиле, і можуть не встигнути до кінця трансферного вікна знайти йому заміну.



Аксель Дісасі третій рік поспіль виступає за Монако. Центральний захисник в цьому сезоні відіграв 19 матчів в Лізі 1, забив два голи та віддав три результативні передачі. Стабільна гра за Монако відкрила йому двері до збірної Франції, за яку на чемпіонаті світу Дісасі зіграв в трьох матчах.

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