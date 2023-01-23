Баварія та Манчестер Юнайтед посперечаються за оборонця збірної Франції
Захисник Монако Аксель Дісасі може перебратися до чемпіонату Англії.
Гравець збірної Франції Аксель Дісасі привернув до себе увагу під час чемпіонату світу. Баварія та Манчестер Юнайтед вже розпочали налагоджувати контакти з оборонцем, про це повідомив журналіст Сабер Десфарж під час передачі Téléfoot.
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Монако не планує продавати Дісасі менше ніж за 50 мільйонів євро. Очікується, що французький захисник залишиться в князівстві принаймні до кінця нинішнього сезону, оскільки "монегаски" вже продали Бенуа Бадіашиле, і можуть не встигнути до кінця трансферного вікна знайти йому заміну.
Аксель Дісасі третій рік поспіль виступає за Монако. Центральний захисник в цьому сезоні відіграв 19 матчів в Лізі 1, забив два голи та віддав три результативні передачі. Стабільна гра за Монако відкрила йому двері до збірної Франції, за яку на чемпіонаті світу Дісасі зіграв в трьох матчах.
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