Збірна Франції викреслила центрбека Преснеля Кімпембе з остаточної заявки, інформує RMC Sport.

Франція додала останнього гравця до списку на чемпіонат світу – відоме прізвище щасливчика

Лідер ПСЖ пропустив кілька тижнів через травму підколінного сухожилля, але нібито відновився і навіть зіграв 16 хвилин проти Осера. Втім, останній медогляд виявив, що у Кімпембе залишаються певні проблеми. Дешам вирішив не ризикувати і сьогодні вранці екстрено замінив представника ПСЖ на Акселя Дісасі. 24-річний захисник Монако ще взагалі не грав за національну збірну, а тепер несподівано їде на Мундіаль!

Нагадаємо, Франція потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців.

ПСЖ продовжив переможну серію в чемпіонаті, розбивши Осер – з супертрійці забивав лише Мбаппе