Бавария и Манчестер Сити окончательно согласовали трансфер Сане – известны детали контракта, – Bild

Звезда Манчестер Сити Лерой Сане, вероятно, вернется в Бундеслигу в ближайшее время.

Бавария подпишет Лероя Сане во время летнего трансферного окна, стороны согласовали переход, сообщает Bild со ссылкой на окружение наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

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Немецкий хавбек подпишет соглашение с мюнхенцами на 5 лет, а "горожане" получат 50 млн евро компенсации. Лерой был вынужден согласиться на снижение финансовых аппетитов для возвращения на родину.

Почти весь нынешний сезон Сане провел в лазарете Манчестер Сити, где восстанавливался после тяжелой травмы.

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