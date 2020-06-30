toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КАРПАТЫ БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бавария и Манчестер Сити окончательно согласовали трансфер Сане – известны детали контракта, – Bild

21:20 - Читати українською
Бавария и Манчестер Сити окончательно согласовали трансфер Сане – известны детали контракта, – Bild
Лерой Сане / Фото ФК Манчестер Сити

Звезда Манчестер Сити Лерой Сане, вероятно, вернется в Бундеслигу в ближайшее время.

Бавария подпишет Лероя Сане во время летнего трансферного окна, стороны согласовали переход, сообщает Bild со ссылкой на окружение наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Манчестер Сити нашел замену Сане среди трансферных целей Манчестер Юнайтед

Немецкий хавбек подпишет соглашение с мюнхенцами на 5 лет, а "горожане" получат 50 млн евро компенсации. Лерой был вынужден согласиться на снижение финансовых аппетитов для возвращения на родину.

Почти весь нынешний сезон Сане провел в лазарете Манчестер Сити, где восстанавливался после тяжелой травмы.

Судний день Сетьєна, сходження Ліверпуля на трон у лігві ворога та іспит вискочками для Реала: топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи
08:00
28413
Теги
Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Германия Хосеп Хосеп Гвардиола Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Баварии Лерой Лерой Сане Бавария Бавария
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
45
мин
Арсенал
20:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук