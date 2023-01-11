Спочатку Гладбах вимагав свого 34-річного воротаря 8-10 мільйонів євро, але згодом знизив суму до 6 мільйонів євро – за умови, що клуб знайде рівноцінну заміну за ці гроші. Про це повідомляє Bild.

Баварія знайшла заміну Нойєру – контракт з новим воротарем вже узгоджено

Проте Баварія не хоче давати навіть цю суму. Мюнхенський клуб пропонує за Зоммера 4 мільйони євро, і ні центом більше.

Повідомляється, що сам воротар вже бачить себе у футболці Баварії, але не оголошує протест свому чинному клубу. Згідно з джерелом, боси Борусії пообіцяли Зоммеру, що щойно знайдуть йому заміну, повернуться за стіл переговорів з Баварією.

Ян мовчить, бо не хоче псувати стосунки з Гладбахом.

Баварія збрехала про діагноз Нойєра, – джерело