Як повідомляє журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг, керівництво мюнхенців покарає сенегальця, і це покарання вийде за межі звичайного штрафу.

Гравці Баварії побилися в роздягальні після поразки від Ман Сіті – Сане розбили губу

Боси Баварії розлючені, оскільки репутація клубу дуже постраждала після того, як про інцидент дізналася преса. Вони переконані, що такий клуб, як Баварія має бути прикладом. Керівництво Баварії вважає, що запросило тренера – Томаса Тухеля – під керівництвом якого подібні речі відбуватися не повинні.

"Не думаю, що Мане має майбутнє в Баварії після цього сезону", – зазначив Плеттенберг.

Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 Ліги чемпіонів – Гвардіола не перемудрував і насмілився добити Тухеля